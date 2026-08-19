Ebola in Congo, oltre 2300 morti: Ue dona test diagnostici

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Ebola in Congo, con oltre 2300 morti è l’epidemia più letale di sempre: Ue dona test

Salute e Benessere
©Ansa

Il numero di decessi e di casi confermati ha ormai superato il record raggiunto dalla precedente epidemia del 2018-2020 nel Paese. Per rispondere alla crisi, la Commissione europea sta acquistando test diagnostici da donare ai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. Intanto sono fuori pericolo i 7 operatori umanitari statunitensi che erano stati messi in quarantena: nessuno ha sviluppato la malattia

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Non si ferma l’emergenza Ebola in Congo. I contagi sono in aumento giorno dopo giorno e i decessi hanno ormai superato la precedente crisi del 2018-2020. Quella che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è diventata l’epidemia più letale nella storia del Paese con oltre 2.300 decessi registrati. L'attuale focolaio ha causato 2.325 morti su 4.945 casi confermati: nell’epidemia terminata sei anni fa i morti erano stati 2.299 su 3.381 casi confermati. 

Ue dona test diagnostici

Per far fronte all’emergenza è scesa in campo anche la Commissione europea. L’Ue sta acquistando test diagnostici per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro da donare ai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. Si tratta di test molecolari rapidi point-of-care e strumenti di analisi che saranno consegnati ai Centri africani entro la fine di questo mese. Parallelamente, è in fase di preparazione un ulteriore accordo in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per la fornitura di altri test. "Questa iniziativa fa seguito alla mia visita in Ituri, dove i nostri partner hanno chiarito l'urgente necessità di una capacità diagnostica più rapida e più efficace”, afferma in una nota dell'esecutivo comunitario la commissaria per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib. “In un'epidemia di Ebola, ogni ora conta. Questi test - spiega Lahbib - contribuiranno a individuare i casi precocemente, a fornire cure più tempestive ai pazienti e a impedire un'ulteriore diffusione del virus. L'Europa sta trasformando quanto emerso sul campo in un sostegno concreto, collaborando con l'Africa Cdc e l'Oms". I test non sono gli unici aiuti predisposti dalla Commissione nella lotta all’Ebola: l’Ue finora ha mobilitato 493 milioni di euro in aiuti di emergenza, vaccini, trattamenti e sicurezza sanitaria nella regione dei Grandi Laghi e in Uganda. 

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Operatori Usa fuori pericolo

Intanto, sono fuori pericolo i sette operatori umanitari statunitensi che erano stati messi in quarantena per possibile esposizione al virus. Gli operatori dell'organizzazione cristiana Samaritan's Purse, erano stati isolati nella base aerea di Laikipia, in Kenya, e sono stati dimessi dopo aver completato senza complicazioni il previsto periodo di osservazione di 21 giorni. Come riporta il Daily Nation, nessuno di loro ha sviluppato sintomi della malattia e tutti sono subito stati rimpatriati negli Stati Uniti.

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