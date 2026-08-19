Ebola in Congo, oltre 2300 morti: Ue dona test diagnostici

Il numero di decessi e di casi confermati ha ormai superato il record raggiunto dalla precedente epidemia del 2018-2020 nel Paese. Per rispondere alla crisi, la Commissione europea sta acquistando test diagnostici da donare ai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. Intanto sono fuori pericolo i 7 operatori umanitari statunitensi che erano stati messi in quarantena: nessuno ha sviluppato la malattia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Non si ferma l’emergenza Ebola in Congo. I contagi sono in aumento giorno dopo giorno e i decessi hanno ormai superato la precedente crisi del 2018-2020. Quella che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è diventata l’epidemia più letale nella storia del Paese con oltre 2.300 decessi registrati. L'attuale focolaio ha causato 2.325 morti su 4.945 casi confermati: nell’epidemia terminata sei anni fa i morti erano stati 2.299 su 3.381 casi confermati.

Ue dona test diagnostici Per far fronte all’emergenza è scesa in campo anche la Commissione europea. L’Ue sta acquistando test diagnostici per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro da donare ai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie. Si tratta di test molecolari rapidi point-of-care e strumenti di analisi che saranno consegnati ai Centri africani entro la fine di questo mese. Parallelamente, è in fase di preparazione un ulteriore accordo in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per la fornitura di altri test. "Questa iniziativa fa seguito alla mia visita in Ituri, dove i nostri partner hanno chiarito l'urgente necessità di una capacità diagnostica più rapida e più efficace”, afferma in una nota dell'esecutivo comunitario la commissaria per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib. “In un'epidemia di Ebola, ogni ora conta. Questi test - spiega Lahbib - contribuiranno a individuare i casi precocemente, a fornire cure più tempestive ai pazienti e a impedire un'ulteriore diffusione del virus. L'Europa sta trasformando quanto emerso sul campo in un sostegno concreto, collaborando con l'Africa Cdc e l'Oms". I test non sono gli unici aiuti predisposti dalla Commissione nella lotta all’Ebola: l’Ue finora ha mobilitato 493 milioni di euro in aiuti di emergenza, vaccini, trattamenti e sicurezza sanitaria nella regione dei Grandi Laghi e in Uganda. Leggi anche Ebola, primo test sull'uomo del vaccino Bundibugyo