Giornata dell'infermiere, quanti ne mancano in Italia

La carenza di infermieri: 6,5–7,8 ogni mille abitanti

Ma al riconoscimento del ruolo sempre più centrale e qualificato degli infermieri si affianca una criticità ormai strutturale: la mancanza di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale. Secondo il primo Rapporto sulle Professioni Infermieristiche realizzato da FNOPI insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presentato il 12 maggio 2025, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65 mila infermieri. Il documento ha raccolto e analizzato dati ufficiali provenienti da Ministero della Salute, Ragioneria dello Stato, Regioni e Albo unico nazionale, evidenziando che l’Italia ha circa 6,5–7,8 infermieri ogni mille abitanti, a seconda del perimetro considerato, contro una media OCSE superiore a otto infermieri ogni mille abitanti. In Paesi europei come Germania e Finlandia il rapporto è quasi doppio rispetto a quello italiano. La situazione è particolarmente critica in alcune regioni, soprattutto Lombardia, Sicilia e Campania, dove il numero di infermieri per abitante è tra i più bassi del Paese.

Fattori e azioni più urgenti

La FNOPI - che ricorda come affrontare la carenza strutturale di infermieri richieda un approccio integrato e lungimirante - collega questa carenza a diversi fattori: pensionamenti in aumento, diminuzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, stipendi considerati poco competitivi rispetto ad altri Paesi europei e condizioni di lavoro spesso gravose, soprattutto negli ospedali. Il rapporto sottolinea anche che sempre più professionisti scelgono di trasferirsi all’estero, aggravando ulteriormente la difficoltà del Servizio sanitario nazionale nel coprire il fabbisogno di personale. Le azioni più urgenti, secondo FNOPI, riguardano "condizioni di lavoro sostenibili", con attenzione ai carichi assistenziali e all’equilibrio vita-lavoro; "adeguamenti economici" orientati a riconoscere il valore professionale e a contenere la fuga di competenze e "prospettive di crescita".