Tumore ovarico, prevenzione e consapevolezza

Dalla campagna “5 euro contro il fumo” promossa da AIOM alla Giornata Mondiale del tumore ovarico dell’8 maggio. E poi, nella seconda parte di Health l’innovazione che cambia i modelli di cura, con il progetto MARE sull’intelligenza artificiale applicata alla sanità
Il fumo resta la principale causa di morte evitabile nel nostro Paese. Ogni anno in Italia sono circa 93.000 i decessi riconducibili al consumo di tabacco, responsabile di circa il 27% di tutte le diagnosi oncologiche. Numeri che spiegano perché il mondo scientifico abbia deciso di mobilitarsi con forza. È in questo contesto che nasce la campagna “5 euro contro il fumo”, una proposta di legge di iniziativa popolare che punta ad aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, comprese sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. A promuoverla sono AIOM, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM. Non è la prima volta che ne parliamo ad Health, torniamo a farlo perché resta da compiere l’ultimo miglio.
L’obiettivo è raccogliere 50.000 firme per portare la proposta in Parlamento. A oggi ne sono state raccolte oltre 38.000: ne mancano circa 12.000 per raggiungere il traguardo. “Il fumo è il più potente fattore di rischio oncologico modificabile” - ha spiegato Massimo Di Maio, Presidente di AIOM - aumentare in modo significativo il prezzo delle sigarette è la strategia più efficace per ridurre il numero di fumatori, soprattutto tra i giovani. I dati internazionali lo dimostrano chiaramente”. Una misura che non ha solo un impatto sanitario, ma anche economico. “Le patologie fumo-correlate generano costi enormi per il Servizio Sanitario Nazionale” - ha ricordato Francesco Perrone, Presidente di Fondazione AIOM - ridurre il consumo significa salvare vite e liberare risorse da reinvestire nella cura”. Firmare è possibile online, attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, utilizzando lo SPID o la CIE. Un gesto semplice, che può avere un effetto concreto sulla salute collettiva.
Tumore ovarico: perché parlarne è urgente
Nella seconda parte di Health è stato ricordato che venerdì 8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del tumore ovarico, una neoplasia ancora oggi tra le più difficili da diagnosticare e trattare. In Italia, ogni anno, oltre 5.000 donne ricevono una diagnosi. La sopravvivenza a cinque anni resta intorno al 43%, un dato che pesa come un macigno. “Il tumore ovarico è spesso definito un big killer perché i sintomi iniziali sono vaghi o assenti” - ha spiegato il Professore Sandro Pignata, Direttore della Divisione di Oncologia Medica del Dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli. “Questo porta a diagnosi tardive, quando la malattia è già in fase avanzata”. Negli ultimi anni, però, la ricerca ha compiuto passi avanti importanti. Aggiunge Pignata: “Oggi disponiamo di terapie sempre più mirate e personalizzate, che stanno migliorando la qualità e l’aspettativa di vita delle pazienti. Ma è fondamentale garantire a tutte l’accesso tempestivo alle cure”.
Proprio per rompere il silenzio che ancora circonda questa patologia è nata “Insieme di Insiemi”, una campagna di informazione e sensibilizzazione che dà voce alle pazienti e richiama l’attenzione delle istituzioni. “Il tumore ovarico non può restare una malattia invisibile” - ha sottolineato Ilaria Bellet, Presidente di ACTO – Alleanza Contro il Tumore Ovarico - Serve consapevolezza, informazione corretta e percorsi di cura più equi su tutto il territorio nazionale”. L’8 maggio diventa così non solo una data simbolica, ma un’occasione concreta per chiedere più attenzione, più ricerca e più diritti.
Intelligenza artificiale e sanità
Ultima parte della puntata dedicata all’intelligenza artificiale in sanità. Nel cuore del Lido di Venezia, sull’area dell’ex Ospedale al Mare, sta prendendo forma MARE, un progetto che punta a diventare un grande polo dedicato all’intelligenza artificiale applicata alla sanità. A promuoverlo è CompuGroup Medical (CGM), uno dei principali gruppi globali dell’e-health. “CGM lavora da anni sulla digitalizzazione dei sistemi sanitari” spiega Emanuele Mugnani, Managing Director Ambulatory Information Systems Europe di CompuGroup Medical e Amministratore Delegato di MARE Health Italia nell’intervista a Health. “L’intelligenza artificiale in sanità esiste già, ma oggi la sfida è governarla: renderla sicura, trasparente e davvero utile per pazienti e professionisti”. Il progetto MARE nasce con l’obiettivo di creare un ecosistema strutturato, in cui università, centri di ricerca, aziende tecnologiche e professionisti della salute possano lavorare insieme. Un campus che, una volta a regime, ospiterà circa 900 profili altamente qualificati, tra ricercatori, sviluppatori e operatori sanitari.
Per i pazienti, l’impatto atteso riguarda aspetti molto concreti: diagnosi più rapide e precise, terapie sempre più personalizzate, riduzione degli errori e dei tempi di attesa. “Ma tutto questo – sottolinea Mugnani – può funzionare solo se i dati sanitari sono protetti, deidentificati e utilizzati secondo regole chiare. Il medico resta sempre al centro del processo decisionale”.
Accanto alle opportunità, non mancano le sfide: validazione clinica degli algoritmi, trasparenza, audit indipendenti. L’intelligenza artificiale non deve sostituire la relazione di cura, ma rafforzarla: questa è la visione che guida il progetto. In questo senso, MARE punta a riportare l’Italia e l’Europa in una posizione di rilievo nella sanità digitale globale, trasformando un’area storica di Venezia in un polo internazionale dell’innovazione. A portare uno sguardo più ampio sul rapporto tra innovazione, tecnologia e società è Cosmano Lombardo, Founder & CEO di Search On Media Group e Chairman del WMF – We Make Future, osservatorio internazionale sui grandi cambiamenti digitali. Lombardo sottolinea come l’intelligenza artificiale applicata alla sanità rappresenti una delle sfide più delicate del nostro tempo: “Le opportunità sono enormi, ma non possono essere lasciate all’improvvisazione. Servono regole chiare, trasparenza, validazione scientifica e una governance forte”.