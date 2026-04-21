A Genova il summit europeo sull'intelligenza artificiale per la sanità

L'evento "AI for Healthcare – Longevity & Wellness" riunirà ricercatori, istituzioni e industria per discutere l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi sanitari europei. L'incontro, organizzato da Fusion AI Labs, vedrà la partecipazione di enti europei, cliniche, università e aziende del settore ascolta articolo

Il 23 aprile 2026 Genova ospiterà "AI for Healthcare – Longevity & Wellness", il summit europeo organizzato da Fusion AI Labs dedicato al ruolo dell'intelligenza artificiale nella sanità, nella longevità e nei sistemi di prevenzione. L'iniziativa riunirà ricercatori, rappresentanti istituzionali, clinici e attori dell'industria per discutere come trasformare l'AI da promessa tecnologica a strumento operativo nei sistemi sanitari europei.

Un'urgenza per i sistemi sanitari europei In un momento in cui l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei costi mettono sotto pressione i sistemi sanitari europei, l'intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica. Tuttavia, la maggior parte dei progetti rimane confinata alla fase pilota. Il convegno nasce per affrontare questa criticità, ponendo al centro il tema della traslazione dalla ricerca a soluzioni operative.

Un respiro internazionale L'iniziativa si distingue per l'ampiezza del coinvolgimento internazionale: relatori provenienti da diversi Paesi e da grandi organizzazioni globali, insieme a rappresentanti di aziende tecnologiche, istituzioni sanitarie, centri di ricerca, università e aziende farmaceutiche. Tra i keynote speaker figurano personalità di primo piano come Elena Bonfiglioli (Microsoft Global Business Leader & GM for Healthcare), Kiril Veselkov (Imperial College), Ricard Martinez (University of Valencia). Rilevante è la partecipazione delle istituzioni europee, con rappresentanti del Parlamento Europeo e riferimenti diretti alle strategie comunitarie "Apply AI" e "AI in Science", pensate per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale nei sistemi sanitari e nella ricerca scientifica. Approfondimento Se il medico è un chatbot

Tra visione strategica e casi concreti La mattinata è dedicata a una sessione plenaria che affronta la visione strategica sulle opportunità dell'AI in un contesto sanitario, con testimonianze di collaborazione tra ospedali e specialisti AI, esempi di medicina personalizzata e diagnostica precoce, robotica applicata alla salute, aggiornamenti sulle recenti evoluzioni nel trattamento dei dati sanitari in Europa e modelli di implementazione responsabile. Tra i casi presentati, spicca l'esperienza del Consorzio AIDA sulla diagnosi precoce del cancro gastrico. Nel pomeriggio si svolgerà una serie di panel tematici su longevità, ricerca biomedica, applicazioni cliniche.