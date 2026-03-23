Se il medico è un chatbot

Anche Microsoft – dopo Open AI, Amazon, Google e Anthropic – accelera sull’AI per la salute, mentre cresce l’uso dei chatbot per consigli medici. Tra innovazione e rischi, il punto non è solo l’accuratezza ma anche la gestione dei dati più sensibili. E la pericolosa “plausibilità” di ciò che i chatbot ci raccontano, molto lontana dalla correttezza