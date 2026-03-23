Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Se il medico è un chatbot

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Anche Microsoft – dopo Open AI, Amazon, Google e Anthropic – accelera sull’AI per la salute, mentre cresce l’uso dei chatbot per consigli medici. Tra innovazione e rischi, il punto non è solo l’accuratezza ma anche la gestione dei dati più sensibili. E la pericolosa “plausibilità” di ciò che i chatbot ci raccontano, molto lontana dalla correttezza

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ