Se il medico è un chatbot

Anche Microsoft – dopo Open AI, Amazon, Google e Anthropic – accelera sull’AI per la salute, mentre cresce l’uso dei chatbot per consigli medici. Tra innovazione e rischi, il punto non è solo l’accuratezza ma anche la gestione dei dati più sensibili. E la pericolosa “plausibilità” di ciò che i chatbot ci raccontano, molto lontana dalla correttezza
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi