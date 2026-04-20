Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti

Rischio veleno negli omogeneizzati Hipp. Il fornitore di alimenti per l’infanzia in Austria ha disposto il richiamo di un'intera linea di vasetti dopo il sospetto che una sostanza potenzialmente letale possa essere stata introdotta attraverso una manomissione. Il marchio HiPP ha annunciato il ritiro di "tutta la linea di vasetti per bambini venduti presso Spar Austria", precisando che "non si può escludere che una sostanza pericolosa sia stata introdotta nel prodotto 'HiPP Carota/Patata - 190 grammi' tramite manomissione, e il consumo potrebbe essere fatale". Secondo il ministero della Salute e l'Agenzia per la sicurezza alimentare (AGES), in alcuni casi potrebbero essere state aggiunte sostanze nocive, tra cui topicidi. Il caso riguarda una filiale della catena Spar a Eisenstadt, nel Burgenland, regione orientale dell'Austria al confine con l'Ungheria.

Appello ai consumatori

I clienti sono stati invitati a non consumare il prodotto, identificabile da un'etichetta bianca con un cerchio rosso sul fondo del vasetto, e a restituirlo al punto vendita. In assenza di sintomi, hanno fatto sapere le autorità, non vi è motivo di allarme: i sintomi di una eventuale ingestione possono comparire anche dopo alcuni giorni e includono sanguinamenti e debolezza. La polizia della regione orientale del Burgenland ha lanciato un appello a eventuali testimoni nell'ambito delle indagini, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura della sostanza né sulle circostanze che hanno portato al richiamo. Lo scorso febbraio, il gruppo alimentare francese Danone aveva già richiamato oltre 120 lotti di latte in polvere per neonati in Austria e Germania, secondo quanto riferito dall'agenzia austriaca Ages.