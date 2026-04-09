Allarme Escherichia Coli, ritirata tagliata di scottona da Coop e Lidl

La carne dei marchi Dedicarne e Dedicarne-Lidl è stata richiamata dal Ministero della Salute per una presunta non conformità microbiologica. Coinvolti tre lotti prodotti da Tönnies Fleisch Italia nello stabilimento di Vignola, con scadenze tra il 2 e il 14 aprile 2026. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita per il rimborso