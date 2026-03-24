Giornata mondiale della tubercolosi, in Europa 200mila casi in un anno

La tubercolosi è ancora una malattia diffusa e in evoluzione. Secondo le più recenti stime dell'Oms per la Regione Europea, nel 2024 si sono registrati circa 204 mila nuovi casi e 19 mila decessi, con forme farmaco-resistenti che raggiungono fino a 55 mila casi

Ancora oggi la tubercolosi resta una malattia diffusa e in evoluzione. Secondo le più recenti stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Regione Europea, nel 2024 si sono registrati circa 204 mila nuovi casi e 19 mila decessi, con forme farmaco-resistenti che raggiungono fino a 55 mila casi. A richiamare l'attenzione su malattia tutt'altro che superata, è l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani in occasione della Giornata Mondiale della Tubercolosi del 24 marzo. In Italia l'incidenza resta relativamente bassa, con circa 4 mila nuovi casi all'anno, ma il numero non è in calo e si registra la trasmissione di ceppi resistenti. "Non può essere considerata una malattia del passato. La stabilità dei casi e la diffusione di forme farmaco-resistenti indicano la necessità di mantenere alta l'attenzione, specie nei gruppi più vulnerabili, e di rafforzare le attività di sorveglianza e controllo", commenta Daniela Maria Cirillo, direttrice dell'Unità Patogeni Emergenti presso l'Irccs San Raffaele di Milano e coordinatrice del gruppo di lavoro sui micobatteri Amcli.