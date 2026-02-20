Un richiamo alimentare per rischio microbiologico riguarda diversi lotti di burrata e stracciatella venduti con il marchio "Latterie di Aviano". La misura è scattata dopo l’accertata presenza di Listeria nei prodotti caseari, già ritirati dal commercio in via precauzionale. Sul portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della Salute sono stati pubblicati sei avvisi di richiamo. Tutti i prodotti coinvolti sono stati realizzati dalla Casearia Del Ben srl nello stabilimento di Porcia, in provincia di Pordenone, e commercializzati con lo stesso marchio. La Listeria monocytogenes è il batterio responsabile della listeriosi, un’infezione trasmessa attraverso alimenti contaminati. Come ricorda l’Istituto superiore di sanità, la malattia può manifestarsi con una gastroenterite febbrile che compare a poche ore dall’ingestione, ma nei casi più gravi può evolvere in forme invasive o sistemiche, con complicanze come meningiti, encefaliti e setticemie.