Allarme Listeria, ritirati dal mercato alcuni lotti di burrata e stracciatella: ecco qualiSalute e Benessere
Sei richiami per i prodotti del marchio "Latterie di Aviano", realizzati dalla Casearia Del Ben srl a Porcia. Pubblicati gli avvisi sul sito del ministero della Salute
Un richiamo alimentare per rischio microbiologico riguarda diversi lotti di burrata e stracciatella venduti con il marchio "Latterie di Aviano". La misura è scattata dopo l’accertata presenza di Listeria nei prodotti caseari, già ritirati dal commercio in via precauzionale. Sul portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della Salute sono stati pubblicati sei avvisi di richiamo. Tutti i prodotti coinvolti sono stati realizzati dalla Casearia Del Ben srl nello stabilimento di Porcia, in provincia di Pordenone, e commercializzati con lo stesso marchio. La Listeria monocytogenes è il batterio responsabile della listeriosi, un’infezione trasmessa attraverso alimenti contaminati. Come ricorda l’Istituto superiore di sanità, la malattia può manifestarsi con una gastroenterite febbrile che compare a poche ore dall’ingestione, ma nei casi più gravi può evolvere in forme invasive o sistemiche, con complicanze come meningiti, encefaliti e setticemie.
Quali sono i lotti interessati al ritiro
Gli avvisi, datati 17 febbraio e pubblicati successivamente online, precisano che il ritiro è stato disposto direttamente dall’azienda produttrice in autotutela, a seguito di analisi a campione effettuate nell’ambito dell’autocontrollo interno, che hanno evidenziato la presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti indicati sono già stati tolti dagli scaffali, ma chi li avesse acquistati è invitato a non consumarli e a riportarli al punto vendita per la restituzione. Questi i lotti interessati al richiamo:
- Burrata affumicata da 125 grammi, lotto 171, con scadenza 23 febbraio 2026
- Burrata affumicata da 125 grammi, lotto 160, con scadenza 21 febbraio 2026
- Burrata da 300 e 125 grammi, lotto 160, con scadenza 21 febbraio 2026
- Stracciatella da 250 e 500 grammi, lotto 160, con scadenza 21 febbraio 2026
- Stracciatella da 250 e 500 grammi, lotto 171, con scadenza 23 febbraio 2026
©IPA/Fotogramma
Listeria, quali sono gli alimenti a rischio e come eliminarla
Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità hanno diffuso una serie di consigli, dopo i recenti casi di listeriosi. Tra gli alimenti più a rischio ci sono i formaggi con muffa, il paté, il latte crudo e il salmone affumicato, oltre ai salumi poco stagionati e i cibi poco cotti. A rischio anche frutta e verdura, se non adeguatamente lavate