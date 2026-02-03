Tumore al pancreas, l'appello dell'oncologo Barbacid per le donazioni

Tumore pancreas, appello dell'oncologo Barbacid per le donazioni dopo cura sui topi. VIDEOSalute e Benessere
In un appello diffuso online il ricercatore spiega come il suo team abbia ottenuto "la regressione completa e duratura dei tumori pancreatici sperimentali", cioè nelle cavie. Ma questo precisa "non è il nostro obiettivo", il nostro obiettivo finale è curare il tumore del pancreas nei pazienti. E prima lo facciamo meglio è"
"Aiutateci a cambiare la storia del tumore al pancreas”. Questo l’appello del professor Mariano Barbacid, direttore dell’equipe di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO), che il 31 gennaio ha presentato i risultati di uno studio sui topi che evidenziano l'eliminazione delle cellule cancerogene del tipo di tumore al pancreas più comune e devastante, l'adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac).
L'appello di Barbacid: "Donate per cambiare la storia del tumore al pancreas"
In un appello diffuso online Barbacid spiega come il suo team abbia ottenuto “la regressione completa e duratura dei tumori pancreatici sperimentali”. Ma questo precisa "non è il nostro obiettivo", il nostro obiettivo finale è curare il tumore del pancreas nei pazienti. E prima lo facciamo meglio è". "Per questo, prosegue il medico, ho bisogno del vostro aiuto. Insieme alla fondazione Cris-contra el Cancer stiamo raccogliendo fondi per arrivare il prima possibile alle porte delle sperimentazioni cliniche. Per favore donate e aiutateci a cambiare la stora del tumore al pancreas".
Chi è Mariano Barbacid
Classe 1949, spagnolo di Madrid, Mariano Barbacid è un biochimico molecolare noto per le sue scoperte nel campo degli oncogeni. Laurea in Chimica all’Universidad Complutense e master di specializzazione negli Stati Uniti, è stato ricercatore presso l'MD Anderson Cancer Center di Houston fino al 1998 e direttore del National Cancer Institute del Maryland. Il suo lavoro portò, nel 1982, all'isolamento del primo oncogene umano e all'identificazione della prima mutazione associata allo sviluppo del cancro umano. A lui si attribuisce anche l'isolamento dell'oncogene TRK da un carcinoma del colon. Nel 1998 è tornato a Madrid per creare e dirigere il Centro Nazionale Spagnolo per la Ricerca sul Cancro (CNIO) che, in meno di 10 anni, è diventato uno dei principali centri di ricerca sul cancro al mondo.