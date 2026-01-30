Classe 1949, spagnolo di Madrid, è un biochimico molecolare noto per le sue scoperte nel campo degli oncogeni. Laurea in Chimica all’Universidad Complutense e master di specializzazione negli Stati Uniti, è stato ricercatore presso l'MD Anderson Cancer Center di Houston fino al 1998 e direttore del National Cancer Institute del Maryland. Ad oggi, è autore di 311 pubblicazioni ascolta articolo

Arriva dalla Spagna una nuova speranza dalla ricerca per fermare il cancro al pancreas. Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale presso il Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO), ha annunciato i risultati di uno studio sui topi che evidenzierebbero l'eliminazione delle cellule cancerogene del tipo di tumore al pancreas più comune e devastante, l'adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac). Dalla ricerca sarebbe emersa la riduzione di effetti collaterali significativi della terapia che ha raggiunto una durata di eliminazione delle cellule tumorali mai osservata prima. "Per la prima volta - ha spiegato Barbacid - abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali. Questi risultati indicano che la strategia di terapie combinate può cambiare il decorso di questo tumore".

Le scoperte nel campo degli oncogeni Classe 1949, spagnolo di Madrid, Mariano Barbacid è un biochimico molecolare noto per le sue scoperte nel campo degli oncogeni. Laurea in Chimica all’Universidad Complutense e master di specializzazione negli Stati Uniti, è stato ricercatore presso l'MD Anderson Cancer Center di Houston fino al 1998 e direttore del National Cancer Institute del Maryland. Il suo lavoro portò, nel 1982, all'isolamento del primo oncogene umano e all'identificazione della prima mutazione associata allo sviluppo del cancro umano. A lui si attribuisce anche l'isolamento dell'oncogene TRK da un carcinoma del colon. Nel 1998 è tornato a Madrid per creare e dirigere il Centro Nazionale Spagnolo per la Ricerca sul Cancro (CNIO) che, in meno di 10 anni, è diventato uno dei principali centri di ricerca sul cancro al mondo. Approfondimento Tumore al pancreas, una nuova terapia dalla Spagna fa sperare