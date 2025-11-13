Sclerosi multipla, la mononucleosi può causarla nei bimbi. Lo studio

Lo studio, durato due anni e reso possibile da una collaborazione tra l’Unità di Neurologia dell'ospedale Bambino Gesù e il dipartimento di Neuroscienze dell’università La Sapienza di Roma, ha coinvolto in totale 219 pazienti tra i 6 e i 17 anni. Nei soggetti esaminati che erano affetti da sclerosi multipla, circa un terzo del campione (57), i ricercatori hanno riscontrato una positività del 100% al virus della mononucleosi, spesso presente in forma asintomatica.