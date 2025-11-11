Psicofarmaci a minori, in 10 anni raddoppiato uso in Italia: dati Aifa

Introduzione

L’uso di psicofarmaci nei bambini e negli adolescenti italiani è più che raddoppiato in meno di 10 anni: a dirlo è il Rapporto OsMed 2024 sull'uso dei medicinali in Italia, realizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco e presentato ieri a Roma. Nel dettaglio, emerge che nel 2016 gli psicofarmaci erano assunti dallo 0,26% dei minori nel 2016, mentre nel 2024 il dato è salito allo 0,57%: si tratta di un minore ogni 175. E allo stesso tempo il consumo di questi farmaci è passato da 20,6 confezioni ogni 1000 bambini a 59,3 confezioni