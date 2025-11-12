Violenza donne, in farmacia il kit che trova rileva droghe nei drink

In vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 Novembre, le farmacie di Roma e provincia per tutto il mese distribuiscono gratuitamente dei kit rapidi per il rilevamento di sostanze stupefacenti versate nelle bevande per stordire le vittime e così in atto una violenza sessuale (il cosiddetto drink spiking). L’iniziativa si chiama “Il consenso non si scioglie in un drink” e nasce grazie alla collaborazione tra Federfarma Roma, Farmaciste insieme, Associazione Telefono Rosa, Associazione Differenza Donna, Associazione PonteDonna, Casa delle Donne Lucha y Siesta, Centro Donna Lisa, Cooperativa Be Free e GenerAct. Secondo i dati ISTAT, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni (pari a 6 milioni e 788 mila donne), ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 21% una violenza sessuale e il 5,4% uno stupro o tentato stupro. L’abuso “facilitato da droghe” sfrutta sostanze come GHB e chetamina, facilmente occultabili perché inodori e insapori, che possono causare perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi. Gli stick (kit CYD – Check Your Drink) permettono un controllo rapido e discreto: basta una goccia di bevanda sull’area reattiva per osservare subito un marcato cambio di colore in presenza delle sostanze ricercate. Il kit è stato progettato per riconoscere un’ampia gamma di sostanze, con accuratezza fino al 98% per chetamina, GHB, cocaina e scopolamina, la cosiddetta ‘droga dello stupro’.

Come funziona il kit

A Roma e provincia l'iniziativa sta riscuotendo molto interesse: sono già stati distruibuiti 720 kit rapidi su 1500 totali in pochi giorni. Ma come funziona il kit? "All'interno ci sono delle strisce con due colorazioni, una gialla e una rosa - spiega all'Adnkronos Giorgio Damiani, titolare della farmacia Po di Roma - La persona a cui è stato offerto un drink, o che ha un sospetto rispetto a una bevanda, potrà con un dito toccare il drink e poi le strisce. Se si colorano vuol dire che c'è una sostanza psicoattiva che può essere cocaina, scopolamina, benzodiazepina, o altre che servono ai malintenzionati per far perdere i sensi e stordire una persona". Attenzione, però: non sempre ciò che è nel drink può essere rilevabile. "Sostanze colorate di rosso - precisa il farmacista - possono dare dei falsi positivi, se c'è il lime o il limone possono dare dei falsi negativi. L'iniziativa vuole essere di sensibilizzazione soprattutto ai giovani: state attenti a ciò che accade nei locali e in alcune situazioni a rischio. Il kit è un aiuto, ma non è una soluzione".

Un tassello nella lotta alla violenza di genere

“Il consenso è la base di ogni relazione e non può essere aggirato. Con questa iniziativa mettiamo a disposizione delle donne - e di chiunque voglia sentirsi più sicuro - uno strumento semplice e immediato come un test per l'individuazione di sostanze stupefacenti all’interno di un cocktail. La prevenzione del “drink spiking” è un tassello importante nella lotta alla violenza di genere: informazione, ascolto e strumenti utili possono salvare una serata e, talvolta, la vita", afferma Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma. “Il nostro obiettivo è sensibilizzare anche gli uomini che devono mettersi in ascolto e fare la propria parte”.