I benefici della dieta mediterranea, ecco 10 consigli per seguirla

Introduzione

Da ormai 15 anni la Dieta Mediterranea fa parte del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Un posto che si è guadagnata grazie al suo modello alimentare sano e sostenibile, ma anche per tutta una serie di saperi, pratiche, tradizioni e valori condivisi dalle comunità del Mediterraneo che, come ricorda la Società italiana di nutrizione umana (Sinu), sono stati riconosciuti anche dalla Fao (Food and Agriculture Organization of the United Nations) e dall’Oms. L’anniversario ricorre il 16 novembre e, con l’occasione, ecco i 10 consigli degli esperti per seguire, riscoprire e tutelare al meglio la dieta mediterranea.