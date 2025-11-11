Diabete, in Italia +65% di casi negli ultimi 20 anni

Lo rivela una ricerca della Fondazione Aletheia. Si è passati dal 4% di cittadini affetti da questa patologia nel 2003 al 6,6% nel 2022. Attività sportiva e una corretta alimentazione rivestono un ruolo centrale nella prevenzione e nel controllo della malattia
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete - indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 14 novembre - Fondazione Aletheia sottolinea l'importanza di riflettere sul tema per richiamare la giusta attenzione sull’impatto crescente della malattia e sulla necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione.
L'incidenza del diabete è in crescita in Italia e in Europa
Il fenomeno però, non riguarda solo l'Italia dove l'incidenza è cresciuta del 65% passando dal 4% di cittadini affetti da questa patologia nel 2003 al 6,6% nel 2022. In Europa, infatti, la spesa sanitaria diretta legata al diabete nella popolazione adulta ammonta a 167,5 miliardi di euro, superando i costi annui sostenuti per le malattie cardiovascolari (111 miliardi) e per il cancro (97 miliardi). Un peso economico rilevante, che si affianca alle ricadute cliniche e sociali della malattia.
Prevenzione e controllo della malattia con buone abitudini
Il legame tra diabete e patologie cardiovascolari è noto: iperglicemia e resistenza insulinica, se protratte nel tempo, possono infatti danneggiare i vasi sanguigni e favorire lo sviluppo di aterosclerosi e complicanze cardiache. Nonostante negli ultimi anni si sia registrato un calo dei decessi per malattie del sistema circolatorio, queste rimangono ancora oggi la principale causa di morte in Italia, rappresentando il 31% dei decessi nazionali nel 2021. In tal senso, "l’alimentazione riveste un ruolo centrale sia nella prevenzione che nel controllo della malattia. Una dieta equilibrata e ricca di fibre alimentari contribuisce a ridurre il rischio di insorgenza del diabete" ha sottolineato Esmeralda Capristo, Professoressa in scienze tecniche dietetiche applicate – Università cattolica del S. Cuore, Roma e componente del Comitato scientifico di Aletheia. "Le evidenze scientifiche confermano come scelte alimentari adeguate possano incidere significativamente non solo sul rischio di diabete, ma anche sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari ad esso correlate”.