Alla Statale di Milano nasce l’Agorà della Psicologia

Una piazza culturale per tutti: l'Università si apre alla cittadinanza. Sei incontri aperti al pubblico con grandi voci della cultura italiana

Dal 4 novembre prende il via all’Università degli Studi di Milano l’Agorà della Psicologia, un progetto innovativo che trasforma l’Ateneo in una vera e propria piazza culturale aperta alla cittadinanza. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il DIPO (Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia), propone sei incontri mensili fino a maggio 2026, con protagonisti alcuni tra i più autorevoli pensatori italiani. L’obiettivo è ambizioso: portare la psicologia fuori dalle aule universitarie, rendendola accessibile e vicina ai cittadini, in uno spazio di dialogo e riflessione sui grandi temi dell’esistenza.

Le voci dell’Agorà: da Recalcati a Cacciari, passando per il teatro Il calendario degli incontri è ricco e variegato. Si parte il 4 novembre con Massimo Recalcati e la sua lectio “L’inconscio all’opera”, per esplorare il legame tra psicoanalisi e creatività. A dicembre, spazio al teatro con “Lezione d’amore”, spettacolo diretto da Andrée Ruth Shammah, che indaga le emozioni più intime attraverso la scena. A gennaio Recalcati torna con “Paradigmi del desiderio”, mentre a febbraio il medico e scrittore Marco Venturino riflette sul rapporto tra paziente e cura. A marzo il filosofo Massimo Cacciari affronta il tema del dolore come esperienza fondante dell’umano. Chiude il ciclo, a maggio, lo psichiatra e saggista Vittorio Lingiardi con “Il corpo: incanto e spavento”, un viaggio poetico e politico nel corpo umano.

“Una proposta per ricostruire il valore del ritrovarsi insieme” La Rettrice Marina Brambilla sottolinea il valore culturale e civile dell’iniziativa: “L’Agorà di psicologia rappresenta in maniera esemplare il paradigma del nostro mandato istituzionale: sviluppare nuova conoscenza per migliorare la vita delle persone, declinando il valore della riflessione scientifica e dei diversi saperi anche in linguaggio culturale, in azione civile, capace di cogliere i bisogni del nostro tempo e di parlare a tutti”. Anche Gabriella Pravettoni, professoressa di Psicologia delle Decisioni e Direttrice della divisione di psiconcologia dello IEO, evidenzia il ruolo dell’Università come motore culturale: “Con l’Agorà abbiamo voluto creare per la prima volta un momento di confronto aperto a tutti per riflettere insieme. Parleremo di emozioni, amore, dolore e cura: temi che fanno parte della vita di ciascuno. Vogliamo che l’Agorà diventi uno spazio aperto, inclusivo, dove si possa imparare anche dal dialogo con il pubblico e crescere con il tempo per diventare sempre più una presenza strutturata tra gli eventi culturali nazionali”.