Mutilazione genitali femminili, in Italia le hanno subite 88.500 donne

Sono state presentate ieri a Milano le nuove stime relative alle mutilazioni genitali femminili (MGF) in Italia. Secondo uno studio condotto dall'Università di Milano Bicocca e Università di Bologna,in Italia sono presenti circa 88.500 donne che hanno subito le MGF. Un aumento del 1% rispetto alle stime pubblicate nel 2019, sempre da uno studio condotto dalla Bicocca. Le nuove stime sono state presentate il 23 ottobre, nella Sala Consiglio della Città Metropolitana di Milano, presso Palazzo Isimbardi. L'evento è stato promosso dai due atenei, in collaborazione con Amref Health Africa.

Le MGF sono una violazione dei diritti umani che colpisce almeno 230 milioni di donne, nel mondo. “In diversi Paesi si registrano riduzioni significative: le giovani subiscono le MGF meno frequentemente rispetto alle adulte” affermano Patrizia Farina, dell'Università Milano- Bicocca e Livia Ortensi, dell’Università di Bologna, che hanno curato la ricerca, insieme ad Alessio Menonna di Fondazione Ismu, all'interno del Progetto DORA. “Guardando all’Italia al 1° gennaio 2023 – continua Farina - si stima che siano presenti circa 88.500 donne di età superiore ai 15 anni che hanno subito le MGF, la grande maggioranza delle quali nate all’estero (98%)".

"Rompere un tabù e dare voce al silenzio"

"La prevalenza più elevata si registra tra le donne over 50 – continuano Farina e Ortensi - e si riduce al diminuire dell’età”. Le comunità con numeri assoluti più alti sono egiziane, nigeriane ed etiopi. L’incidenza più alta si registra tra le donne somale (97,8%), sudanesi (90,8%) e guineane (91,5%), secondo l’indagine. Le bambine sotto i 15 anni potenzialmente a rischio di MGF in Italia sono 16 mila. "Sempre più persone nella mia comunità si confrontano sulle MGF e promuovono il cambiamento" afferma Paola Crestani, Presidente di Amref Italia. "Quelle parole non sono mie – continua Crestani - sono di una delle tante ragazze e ragazzi con background migratorio che, in Italia, in questi anni ci hanno raccontato quanto hanno messo in moto con il progetto Y-ACT grazie ad incontri organizzati in bar, università, luoghi di ritrovo delle comunità, per rompere un tabù e dare voce al silenzio. Questa è la sola strada che conosciamo, insegnataci dall'Africa: il dialogo con le comunità e con tutti gli operatori coinvolti. Una sfida che, date le stime della ricerca, deve essere rafforzata, a tutti i livelli, ma che ci dà speranza, guardando alla diminuzione della pratica tra le nuove generazioni".