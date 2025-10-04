World Cerebral Palsy Day, video contro i tabù sulla paralisi cerebrale

In occasione del World Cerebral Palsy Day 2025 del prossimo 6 ottobre, la Fondazione FightTheStroke presenta “More than Palsy”, una campagna internazionale di awareness e fundraising sulla paralisi cerebrale. Protagonista è Jack Hunter (attore e drammaturgo scozzese con questa disabilità) che, con parole e immagini che colpiscono come pugni, rompe il silenzio e scardina i luoghi comuni mostrando, potenzialmente a milioni di spettatori in tutto il mondo, la realtà di chi convive ogni giorno con questa condizione.

Pur essendo la forma di disabilità fisica più presente nell’infanzia, la paralisi cerebrale è ancora poco conosciuta e poco rappresentata nel mondo della comunicazione La poesia di Hunter, scandita dal ritornello provocatorio “You’ve Got to be Ballsy to Have Cerebral Palsy” (“Fagli vedere cosa puoi fare con la paralisi celebrale”), affronta con coraggio temi come le sfide quotidiane, la discriminazione, la percezione pubblica e la resilienza. Non un racconto patinato, ma una dichiarazione di forza e autoaffermazione, che parla di identità, orgoglio e autodeterminazione. “Non sono un’ispirazione da cartolina - dichiara Jack Hunter nel testo -. Non corro la mia gara per il vostro applauso. Voglio che guardiate oltre la disabilità, perché la Paralisi Cerebrale non è l’unica cosa sul mio CV”.

I protagonisti

La scelta dei protagonisti della campagna rispetta un principio di diversità nelle molteplici condizioni di paralisi cerebrale (emiplegia, diplegia, tetraplegia), nelle diverse provenienze geografiche, di età e di genere. Tra gli interpreti c’è anche Mario, che ha ispirato la missione di FightTheStroke – essendo il figlio dei due fondatori – ed è stato vittima lui stesso di bullismo. La regia è stata curata dai Broga's, un collettivo di registi che ha adottato un approccio di ripresa documentaristico mescolando foto e video. La colonna sonora originale è stata composta da Tommaso Porro, con l’obiettivo di accompagnare le immagini e la voce di Jack, con lo stesso graffio dei suoi versi. Il video hero, disponibile su tutti i canali social di FightTheStroke e sul sito dedicato, è stato realizzato con il patrocinio della Fondazione Cariplo e declinato in una versione per la TV riadattata appositamente per il mercato italiano, con l’invito a sostenere con una donazione FightTheStroke e le sue iniziative a supporto di tutte le persone con Paralisi Cerebrale.

La ricorrenza

La Giornata Mondiale sulla Paralisi Cerebrale, conosciuta anche come World Cerebral Palsy Day e celebrata ogni anno il 6 ottobre, è un appuntamento internazionale nato nel 2012 per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza su questa condizione; l'iniziativa oggi è supportata da oltre 450 organizzazioni in più di 65 paesi, tra cui enti governativi, università, ospedali e gruppi di famiglie, e si allinea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, che promuove l'inclusione e la parità di diritti per le persone con disabilità.