World Cerebral Palsy Day, video contro i tabù sulla paralisi cerebrale

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

World Cerebral Palsy Day 2025, un video contro stereotipi e tabù sulla paralisi cerebrale

Salute e Benessere

La Fondazione FightTheStroke lancia una campagna internazionale per sfidare gli stereotipi sulla malattia con una slam poetry. Protagonista è Jack Hunter (attore e drammaturgo scozzese con questa disabilità) che rompe il silenzio e scardina i luoghi comuni mostrando, potenzialmente a milioni di spettatori in tutto il mondo, la realtà di chi convive ogni giorno con questa condizione

ascolta articolo

In occasione del World Cerebral Palsy Day 2025 del prossimo 6 ottobre, la Fondazione FightTheStroke presenta “More than Palsy”, una campagna internazionale di awareness e fundraising sulla paralisi cerebrale. Protagonista è Jack Hunter (attore e drammaturgo scozzese con questa disabilità) che, con parole e immagini che colpiscono come pugni, rompe il silenzio e scardina i luoghi comuni mostrando, potenzialmente a milioni di spettatori in tutto il mondo, la realtà di chi convive ogni giorno con questa condizione.

La campagna "More than Palsy"

Pur essendo la forma di disabilità fisica più presente nell’infanzia, la paralisi cerebrale è ancora poco conosciuta e poco rappresentata nel mondo della comunicazione La poesia di Hunter, scandita dal ritornello provocatorio “You’ve Got to be Ballsy to Have Cerebral Palsy” (“Fagli vedere cosa puoi fare con la paralisi celebrale”), affronta con coraggio temi come le sfide quotidiane, la discriminazione, la percezione pubblica e la resilienza. Non un racconto patinato, ma una dichiarazione di forza e autoaffermazione, che parla di identità, orgoglio e autodeterminazione. “Non sono un’ispirazione da cartolina - dichiara Jack Hunter nel testo -. Non corro la mia gara per il vostro applauso. Voglio che guardiate oltre la disabilità, perché la Paralisi Cerebrale non è l’unica cosa sul mio CV”.

Vedi anche

Bullismo, cosa succede al cervello delle vittime. Lo studio

I protagonisti

La scelta dei protagonisti della campagna rispetta un principio di diversità nelle molteplici condizioni di paralisi cerebrale (emiplegia, diplegia, tetraplegia), nelle diverse provenienze geografiche, di età e di genere. Tra gli interpreti c’è anche Mario, che ha ispirato la missione di FightTheStroke – essendo il figlio dei due fondatori – ed è stato vittima lui stesso di bullismo. La regia è stata curata dai Broga's, un collettivo di registi che ha adottato un approccio di ripresa documentaristico mescolando foto e video. La colonna sonora originale è stata composta da Tommaso Porro, con l’obiettivo di accompagnare le immagini e la voce di Jack, con lo stesso graffio dei suoi versi. Il video hero, disponibile su tutti i canali social di FightTheStroke e sul sito dedicato, è stato realizzato con il patrocinio della Fondazione Cariplo e declinato in una versione per la TV riadattata appositamente per il mercato italiano, con l’invito a sostenere con una donazione FightTheStroke e le sue iniziative a supporto di tutte le persone con Paralisi Cerebrale.

La ricorrenza

La Giornata Mondiale sulla Paralisi Cerebrale, conosciuta anche come World Cerebral Palsy Day e celebrata ogni anno il 6 ottobre, è un appuntamento internazionale nato nel 2012 per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza su questa condizione; l'iniziativa oggi è supportata da oltre 450 organizzazioni in più di 65 paesi, tra cui enti governativi, università, ospedali e gruppi di famiglie, e si allinea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, che promuove l'inclusione e la parità di diritti per le persone con disabilità.

Vedi anche

Live In Milano, Health: il cervello, un universo da esplorare

Salute e benessere: Ultime notizie

World Cerebral Palsy Day, video contro i tabù sulla paralisi cerebrale

Salute e Benessere

La Fondazione FightTheStroke lancia una campagna internazionale per sfidare gli stereotipi sulla...

Giornata Mondiale del Sorriso, migliora la qualità della vita

Salute e Benessere

Il World Smile Day viene festeggiato ogni anno il primo venerdì di ottobre, al fine di promuovere...

"Sorrisi in Rosa" all'Humanitas, insieme per la prevenzione senologica

Salute e Benessere

L'evento si terrà l'8 ottobre presso l'Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (MI). Promosso...

La Sla potrebbe essere una malattia autoimmune: lo studio su Nature

Salute e Benessere

Lo studio, presentato da un team di scienziati de La Jolla Institute for Immunology dalla...

FrecciaRosa, da 15 anni in viaggio per la prevenzione oncologica

Salute e Benessere

Il progetto, promosso dal Gruppo FS e da Fondazione IncontraDonna, offre consulenze mediche...

Salute e benessere: Più letti