FrecciaRosa, da 15 anni in viaggio per la prevenzione oncologica

Il progetto, promosso dal Gruppo FS e da Fondazione IncontraDonna, offre consulenze mediche gratuite a bordo di Frecce, Intecity e treni Regionali. Tra le novità dell’edizione 2025, il nuovo claim della campagna: “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”, che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che accompagna i cittadini. Nel 2024 raggiunti oltre 42 milioni di passeggeri ascolta articolo

FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionali del Gruppo FS. Durante il mese di ottobre, infatti, i viaggiatori potranno ricevere consulenze gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica a bordo del treno. La campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM, è stata presentata mercoledì mattina a Roma dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli, dal Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, assieme alla Fondatrice di Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino, alla Consigliera Federale della FIR, Silvia Pizzati, al Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli e al Presidente Eletto AIOM, Massimo di Maio.

FrecciaRosa, la campagna del Gruppo FS e di Fondazione IncontroDonna Durante il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori che scelgono di spostarsi con le Frecce, Intercity o i treni del Regionale, su una lista di tratte disponibili sul sito di Trenitalia.com, avranno la possibilità di ricevere a bordo un servizio gratuito per fare prevenzione oncologica, grazie ai professionisti messi a disposizione da AIOM. A questo si affianca la possibilità di prenotare teleconsulti da approfondire successivamente presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale. "FrecciaRosa è la testimonianza concreta dell’impegno del Gruppo FS per la salute e il benessere delle persone", ha dichiarato Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane. "La collaborazione con Fondazione IncontraDonna, AIOM e con tutte le Istituzioni coinvolte dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie quando si affrontano temi così rilevanti per la collettività. In quindici anni - ha sottolineato Tanzilli - FrecciaRosa è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per la prevenzione oncologica, raggiungendo milioni di viaggiatori e trasformando il treno e le stazioni in spazi di informazione, dialogo e sensibilizzazione”. Durante l'evento è intervenuta anche Adriana Bonifacino, Fondatrice di Fondazione IncontraDonna: “In alcune fasce di età, sarà possibile effettuare anche visite senologiche e l’eventuale ecografia di supporto, per meglio indirizzare agli approfondimenti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale". In Italia sono attivi tre programmi di screening oncologico, rivolti a specifiche fasce di età, per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. "L’adesione della popolazione resta però ancora disomogenea tra le Regioni, evidenziando la necessità di potenziare la sensibilizzazione e l’organizzazione territoriale. Basta pensare che la partecipazione complessiva si attesta al 41%" ha concluso.Nel 2025 FrecciaRosa farà tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione con ASL Roma 1 e con l’Università La Sapienza di Roma, si terrà il 21 ottobre e offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV. Leggi anche Tumore seno, ottobre mese prevenzione: l'importanza dei controlli

Le novità della quindicesima edizione Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni e oltre 100 tra medici e volontari coinvolti e 22.708 copie del “Vademecum della Salute” distribuite. A questo si aggiungono oltre 200 prestazioni gratuite eseguite a circa 150 persone tra screening oncologici, vaccinazioni HPV e antinfluenzale a Scalo San Lorenzo. L’appuntamento ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. Tra le novità dell’edizione 2025, il nuovo claim della campagna: “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”, che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini, insieme a un logo rinnovato. FrecciaRosa quest’anno si arricchisce anche delle collaborazioni con la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Federazione Italiana Rugby che sosterranno l’iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione. Fondazione IncontraDonna, inoltre, destinerà a un progetto di ricerca sul tumore del seno, un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale. IncontraDonna ha conferito a Carolyn Smith un premio speciale, in qualità di Special Ambassador, quale riconoscimento per il sostegno offerto al progetto nel corso degli anni.