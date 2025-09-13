Novità per i medici, al lavoro anche nelle case di comunità

Introduzione

Tutti i medici che entreranno nel Sistema Sanitario Nazionale dal 2025 avranno un doppio obbligo: esercitare per assistere i propri assistiti, e lavorare con prestazioni orarie, assegnate dall'Azienda sanitaria di riferimento, nelle Case di Comunità, collegate a ospedali e ambulatori. Addio anche al vecchio concetto di guardia medica con un sistema di assistenza territoriale h24.

L'obiettivo è quello di alleggerire gli ospedali da codici bianchi che possono essere agevolmente gestiti da strutture attrezzate sul territorio. La continuità assistenziale sarà notturna e festiva, diurna e feriale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sempre sostenuto questa linea e la riforma ha fatto un altro passo in avanti