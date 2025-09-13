Candida auris, il fungo farmacoresistente che preoccupa l’Europa

Introduzione

Continua la preoccupazione in Europa per Candidozyma auris (conosciuto anche come Candida auris), un fungo spesso resistente ai farmaci antifungini che si sta diffondendo in alcune strutture sanitarie. Si trova sulle superfici e sulle apparecchiature usate in ambito medico e rischia di provocare infezioni nei pazienti malati in modo grave. L’ultima indagine del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha messo in luce che in dieci anni sono stati segnalati oltre 4.000 casi nell’Unione europea e nei Paesi limitrofi, con un picco di 1.346 infezioni soltanto nel 2023