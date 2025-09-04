Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Anziani, fare colazione tardi peggiora le condizioni di salute

Salute e Benessere
©Getty

Fare colazione tardi peggiora le condizioni di salute per gli anziani. Lo rivela una ricerca condotta dal Mass General Brigham e collaboratori, pubblicata su Communications Medicine. Tra gli effetti negativi osservati sono presenti depressione, stanchezza e aumento del rischio di mortalità

ascolta articolo

Gli anziani che fanno colazione tardi vivono meno e peggio. A rivelarlo è uno studio condotto dal Mass General Brigham e collaboratori, pubblicata su Communications Medicine. Dopo aver esaminato esaminato l'evoluzione degli orari dei pasti in 2.945 adulti britannici di età compresa tra 42 e 94 anni seguiti per oltre 20 anni, sembrerebbe che in età avanzata gli orari dei pasti, in particolare quelli della colazione, impattano sulla salute e sulla qualità e la durata di vita.

Cosa dice la ricerca

Con l'avanzare dell'età gli anziani tendono a consumare colazione e cena in orari più tardivi, riducendo anche la finestra temporale giornaliera dedicata all'alimentazione. In particolare, una colazione posticipata è risultata associata a un peggioramento della salute fisica e mentale, tra cui depressione, stanchezza e problemi di salute orale, nonché la difficoltà nella preparazione dei pasti e a un sonno di scarsa qualità. Inoltre, l'orario tardivo della colazione è correlato a un aumento del rischio di mortalità durante il periodo di osservazione. La squadra guidata da Hassan Dashti ha sottolineato che gli individui con una predisposizione genetica a essere "nottambuli" tendono a mangiare più tardi e che questi cambiamenti negli orari dei pasti potrebbero fungere da indicatori utili per monitorare lo stato di salute generale degli anziani.

Cosa si può fare

Per supportare un invecchiamento sano e aumentare la longevità si una strategia efficace potrebbe essere quella di promuovere orari dei pasti regolari e precoci. Lo studio poi, apporta un ulteriore contributo sull'impatto della crononutrizione, favorendone una maggior comprensione:  gli effetti di approcci dietetici, come il digiuno intermittente, possono variare significativamente tra giovani e anziani, sopratutto in relazione ai cambiamenti fisiologici dell'invecchiamento.

 

Salute e benessere: Ultime notizie

Gli anziani che fanno colazione tardi vivono meno e peggio

Salute e Benessere

Fare colazione tardi peggiora le condizioni di salute per gli anziani. Lo rivela una ricerca...

Tumori testa e collo, la prevenzione passa per regola tre settimane

Salute e Benessere

Ci sono sintomi che se persistono per qusto periodo non vanno sottovalutati. È la raccomandazione...

Sanità, nel 2023 solo 13 regioni ai livelli essenziali di assistenza

Salute e Benessere

Lo rileva la Fondazione Gimbe analizzando i dati della Relazione 2023 'Monitoraggio dei Lea...

Drug Italia sostiene la ricerca sui tumori cerebrali pediatrici

Salute e Benessere

La prima centrale acquisti interamente italiana dedicata al canale drugstore, annuncia il lancio...

Covid, uno spray nasale può ridurre il rischio di contagio

Salute e Benessere

Usare un qualsiasi spray nasale può ridurre il rischio di contrarre infezioni respiratorie: “i...

Salute e benessere: Più letti