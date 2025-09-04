Fare colazione tardi peggiora le condizioni di salute per gli anziani. Lo rivela una ricerca condotta dal Mass General Brigham e collaboratori, pubblicata su Communications Medicine. Tra gli effetti negativi osservati sono presenti depressione, stanchezza e aumento del rischio di mortalità ascolta articolo

Gli anziani che fanno colazione tardi vivono meno e peggio. A rivelarlo è uno studio condotto dal Mass General Brigham e collaboratori, pubblicata su Communications Medicine. Dopo aver esaminato esaminato l'evoluzione degli orari dei pasti in 2.945 adulti britannici di età compresa tra 42 e 94 anni seguiti per oltre 20 anni, sembrerebbe che in età avanzata gli orari dei pasti, in particolare quelli della colazione, impattano sulla salute e sulla qualità e la durata di vita.

Cosa dice la ricerca Con l'avanzare dell'età gli anziani tendono a consumare colazione e cena in orari più tardivi, riducendo anche la finestra temporale giornaliera dedicata all'alimentazione. In particolare, una colazione posticipata è risultata associata a un peggioramento della salute fisica e mentale, tra cui depressione, stanchezza e problemi di salute orale, nonché la difficoltà nella preparazione dei pasti e a un sonno di scarsa qualità. Inoltre, l'orario tardivo della colazione è correlato a un aumento del rischio di mortalità durante il periodo di osservazione. La squadra guidata da Hassan Dashti ha sottolineato che gli individui con una predisposizione genetica a essere "nottambuli" tendono a mangiare più tardi e che questi cambiamenti negli orari dei pasti potrebbero fungere da indicatori utili per monitorare lo stato di salute generale degli anziani.