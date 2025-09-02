Drug Italia sostiene la ricerca sui tumori cerebrali pediatrici

L’intero ricavato della raccolta fondi sarà destinato a sostenere il progetto LOGGIC Core, promosso dalla Società Europea di Oncologia Pediatrica (SIOPe). Si tratta di un programma internazionale che raccoglie dati clinici e genetici su bambini e adolescenti affetti da gliomi cerebrali a basso grado, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della malattia e sviluppare terapie sempre più personalizzate ed efficaci. Attraverso l’analisi molecolare dei tumori, LOGGIC Core permette di distinguere i pazienti a basso rischio da quelli con un decorso più aggressivo, evitando trattamenti non necessari e migliorando la qualità della vita. Un passo concreto verso una medicina di precisione in ambito pediatrico.

Per un futuro diverso

“Siamo molto felici dell'iniziativa organizzata da Drug Italia, che vedrà tutti i nostri negozi protagonisti della raccolta, a sostegno della nostra Fondazione e in particolare della ricerca sui tumori pediatrici”, ha dichiarato Annalisa Celeghin, Presidente della Fondazione Giovanni Celeghin. “Il nostro obiettivo è dare un futuro diverso a tanti pazienti e alle loro famiglie, e iniziative come questa ci permettono di finanziare progetti fondamentali per la diagnosi e la cura. Sapere che un intero Consorzio si unisce alla nostra causa ci riempie di speranza e di gratitudine.” “Anche Drug Italia corre per la ricerca. È la nostra prima iniziativa di CSR e siamo orgogliosi di aver scelto la Fondazione Celeghin, in memoria del papà di Annalisa e Fabio Celeghin”, ha aggiunto Stefano Battistelli, Presidente di Drug Italia. “Crediamo fortemente nel valore della responsabilità sociale e abbiamo voluto coinvolgere tutte le nostre insegne per fare la differenza insieme ai nostri clienti e partner. Questa campagna rappresenta per noi un primo passo concreto verso un impegno sempre più attivo sul fronte della solidarietà e della salute.”