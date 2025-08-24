Gel e smalti semipermanenti, 2 sostanze proibite dal 1 settembre

Introduzione

Il mondo dei gel e degli smalti semipermanenti per unghie ha conosciuto negli ultimi anni una notevole attenzione, contribuendo ad alimentare un vasto processo creativo che ha raggiunto anche piattaforme come Instagram, Pinterest, TikTok e altre. I trend sui social network hanno vissuto e continuano a vivere di diverse tendenze, come il colore del 2025 secondo Pantone mocha musse.

Contenuti di questo genere hanno attratto nel tempo un pubblico trasversale, dalle persone teengare a quelle over 40. Dal 1° settembre però scatterà un importante cambiamento per questi trattamenti molto richiesti, che inciderà sull'attività dei saloni di estetica e nail: a causa dell'entrata in vigore di un regolamento dell’Unione europea saranno messi al bando due composti chimici comunemente impiegati in procedure come appunto l'applicazione di gel e smalti semipermanenti, che prevedono l'utilizzo sotto luce UV per farli indurire