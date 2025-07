Infezioni in piscina: cosa sapere e come difendersi da germi e batteri

Introduzione

Mentre in Italia si sta muovendo qualcosa, a livello legislativo, per tentare di arginare il fenomeno degli annegamenti nelle piscine, un tema interessante, visto il periodo, riguarda l’igiene di strutture come queste, prese d’assalto soprattutto nel periodo estivo. La Bbc, in un recente approfondimento, si chiede allora: “Parassiti e stafilococchi: quanto sono davvero igieniche le piscine pubbliche?”