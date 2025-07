Piscine più sicure, nuove sanzioni per prevenire gli annegamenti

Introduzione

Un disegno di legge che prevede una stretta sui controlli sulle piscine. Questo quanto verrà preso in esame in queste ore presso il Consiglio dei ministri anche alla luce dei recenti episodi mortali avvenuti nel nostro Paese. "L'annegamento è una delle cause di morte per incidenti nella vita quotidiana. Nel 2023, come emerge dagli organi di stampa, numerosi sono stati i casi in cui bambini hanno perso la vita per annegamento nelle piscine", è emerso dalla bozza della legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. "I dati stimati mostrano che nelle piscine annegano ogni anno dalle 30 alle 40 persone", emerge ancora nella relazione illustrativa del ddl, e "anche le piscine domestiche hanno contribuito a elevare il numero di incidenti e di annegamenti, con il 53% degli annegati nelle piscine che sono bambini fino a 9 anni".