Salute, camminare 7mila passi al giorno riduce il rischio di malattie

Una camminata di 7mila passi al giorno è in grado di potenziare le capacità intellettive, riducendo i rischi per la salute. A dirlo è un nuovo studio pubblicato su Lancet Publich Health, secondo cui questa abitudine quotidiana sarebbe associata a un rischio ridotto di malattie, come cancro, demenza e patologie cardiache. Prendendo in esame l'attività fisica di oltre 160mila adulti in tutto il mondo, i ricercatori hanno scoperto che i soggetti che percorrevano 7mila passi avevano meno probabilità di essere affetti da malattie cardiovascolari (-25%), cancro (-6%), demenza (-38%) e depressione (-22%) rispetto a chi ne percorreva solo 2mila.