Notte insonne? Come riprendersi al meglio: i consigli degli esperti

Appena ci si sveglia spesso il pensiero va subito alla caffeina. Per molti è così per le mattinate normali e ancor di più per quelle difficili. Bisognerebbe però limitare l’assunzione di caffeina alla dose a cui si è abituati, oppure “a una sola tazza se non la si usa di solito”, spiega al quotidiano britannico la dottoressa Brittany Busse, specialista in longevità. Da ricordarsi anche di bere “abbastanza acqua insieme al caffè per restare ben idratati”. Si consiglia dunque di ingerire una tazza d’acqua per ogni bevanda consumata che contiene caffeina, in modo da bilanciare l’energia.

