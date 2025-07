Benessere in alta quota, il #FFLONTOUR torna a luglio in Alta Badia

Torna anche quest’estate il #FFLONTOUR, il format itinerante ideato da Federica Constantini e dedicato al benessere olistico, che farà tappa in uno degli scenari più spettacolari delle Dolomiti: l’Alta Badia. Venerdì 11 e sabato 12 luglio 2025, i parchi Movimënt tra Corvara e La Villa ospiteranno due giornate all’insegna della salute e dell’equilibrio psicofisico. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, propone un ricco programma tra workout dinamici, yoga emozionale, mindfulness, respirazione consapevole, talk tematici e momenti di condivisione nella natura. A guidare i partecipanti ci sarà la stessa Constantini – ex atleta della Nazionale Italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio e oggi divulgatrice wellness – affiancata da un team di coach esperti.

Tra le novità di quest’anno, grande spazio verrà dato alla prevenzione femminile: grazie alla collaborazione con specialisti del settore, le donne presenti potranno effettuare gratuitamente uno screening mammario ecografico. «Credo profondamente che il benessere non sia solo allenamento, ma uno stato di equilibrio tra corpo, mente e spirito», ha dichiarato Constantini. «Essere in Alta Badia rende questa esperienza ancora più speciale». Il Movimënt Park si trasformerà in un vero e proprio villaggio del wellness, con percorsi fitness open-air e terrazze panoramiche, confermandosi una meta ideale per sportivi, famiglie e appassionati di lifestyle. «Siamo entusiasti di ospitare un’iniziativa che promuove la montagna attiva e accessibile a tutti», ha affermato Alessandro Huber, responsabile dei progetti Movimënt.