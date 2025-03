Giornata mondiale orecchio e udito, l'importanza della prevenzione

Entro il 2030 oltre 500 milioni di persone avranno una disabilità uditiva che necessita di riabilitazione, e sono oltre un miliardo i giovani a rischio per esposizione prolungata a suoni forti come la musica ma anche i videogiochi. Dati che fanno da sfondo al World Hearing Day (la Giornata Mondiale dell'Udito). Per l'occasione Amplifon offre in tutto il mondo test gratuiti dell'udito

Entro il 2030 oltre 500 milioni di persone avranno una disabilità uditiva che necessita di riabilitazione, e sono oltre un miliardo i giovani a rischio per esposizione prolungata a suoni forti come la musica ma anche i videogiochi. Ciò si traduce in costi per l'economia globale di 980 miliardi di dollari all'anno che comprendono le spese del settore sanitario (escludendo i dispositivi acustici) e i costi sociali, come il supporto educativo e la perdita di produttività. Questi dati fanno da sfondo al World Hearing Day (la Giornata Mondiale dell'Udito), il più grande evento di sensibilizzazione sul tema della salute uditiva - che coinvolge 100 Paesi del mondo - in programma come ogni anno il 3 marzo. L'Italia lo celebra già domani, con Udito Italia per il decimo anno consecutivo: l'appuntamento è a Montecitorio, dove rappresentanti delle istituzioni, medici specialisti, operatori sanitari, ricercatori, associazioni e imprese daranno vita a una lunga maratona promossa per sostenere in Italia l'azione dell'Oms che negli ultimi anni ha lanciato un vero e proprio grido d'allarme sulla diffusione dei disturbi uditivi. A livello globale, meno del 20% di coloro che potrebbero trarre beneficio dalle cure, sono in condizione o decidono di farlo.

L'importanza di una diagnosi precoce

Diagnosi precoce, programmi educativi e tecnologie assistive sono armi fondamentali, tanto che l'Oms stima che il 50% dei casi di ipoacusia - la riduzione o perdita del senso dell'udito - potrebbe essere prevenuto attraverso misure di sanità pubblica. Riflessioni che saranno al centro dell'evento organizzato da Udito Italia. Obiettivo dell'evento è l'elaborazione di un documento programmatico, il Manifesto dell'Udito, che al termine dei lavori sarà sottoscritto da tutti i partecipanti e sottoposto all'attenzione del ministro della Salute. L'Oms stima che entro il 2050 nel mondo oltre 700 milioni di persone - 1 su 10 - avranno una perdita dell'udito invalidante e circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell’udito. Inoltre, oltre 1 miliardo di giovani adulti è a rischio di perdita dell’udito permanente ed evitabile a causa di pratiche di ascolto non sicure. In Italia sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione con ipoacusia, con una significativa differenziazione tra le classi di età e un aumento significativo con l’invecchiamento. Riconoscere l’ipoacusia è il primo passo verso la soluzione e, considerato che intervenire tempestivamente rende efficace il risultato, è importante affidarsi ai consigli del proprio medico di fiducia ed eseguire controlli audiologici periodici.