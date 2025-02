Occhiali per udito Essilux, via libera alla vendita in Europa e Usa

Luce verde per i Nuance Audio Glasses prodotti da EssilorLuxottica. Il gruppo ha infatti annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione della Food and Drug Administration (Fda) americana alla vendita senza prescrizione degli occhiali che aiutano a sentire meglio chi soffre di disturbi lievi e moderati dell'udito. In una nota EssilorLuxottica ha comunicato di aver ottenuto anche la marcatura CE sui dispositivi medici e la certificazione Iso Quality Management System per gli apparecchi acustici, che consentirà di rendere accessibile Nuance Audio anche in Europa. Per quanto riguarda Usa e Italia, la vendita è prevista dal primo trimestre di quest'anno mentre dalla prima metà del 2025 scatterà la commercializzazione in alcuni Paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito.

La nuova tecnologia

"Due anni fa, ci siamo posti l'obiettivo di creare un occhiale unico nel suo genere, capace di cambiare il modo in cui le persone vedono e sentono. L'idea non era solo di mettere insieme due dispositivi medici, ma di creare un paio di smart glasses del tutto nuovi, in grado di potenziare i due sensi dai quali dipendiamo maggiormente. Oltre che fortemente innovativa, la nostra soluzione sarà anche accessibile. Da oggi, lavoreremo per diffondere questa tecnologia con il potenziale di cambiare la vita di chiunque nel mondo possa averne bisogno", ha dichiarato l'ad di Essilux, Francesco Milleri. Il prodotto, si legge nella nota, integra in modo invisibile e con stile una soluzione acustica open-ear in un paio di occhiali smart. "Finalmente, dopo decenni di resistenza all'adozione di soluzioni acustiche tradizionali per il comfort ridotto o la loro visibilità, i consumatori potranno vedere e sentire chiaramente grazie a un unico prodotto, che è insieme bello e altamente funzionale", afferma Essilux. In linea con il suo modello di business aperto, EssilorLuxottica si appoggerà non solo alla sua rete retail ma anche ai tradizionali canali di hearing care e ai clienti ottici per rendere questa tecnologia accessibile a quanti più consumatori possibili. Nuance Audio mira a rimuovere le barriere che hanno finora ostacolato l'adozione degli apparecchi acustici tradizionali, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di circa 1,25 miliardi di persone con disturbi uditivi di entità lieve e moderata.