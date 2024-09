EssilorLuxottica e Meta estendono accordo per 10 anni

Spettacolo

Da oltre 60 anni l'azienda fondata da Leonardo Del Vecchio, anche presidente del marchio, scomparso a 87 anni e protagonista di una storia imprenditoriale di straordinario successo, è conosciuta come leader nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole e da vista sul mercato globale. Ecco i marchi più celebri del gruppo che, di fatto, hanno segnato in maniera inconfondibile con lo stile italiano la storia della moda e del costume a cura di Vittoria Romagnuolo

Quando si parla di Luxottica, azienda italiana fondata da Leonardo Del Vecchio ed eccellenza globale per la produzione e la distribuzione di occhiali, non si può non menzionare Ray-Ban, marchio iconico indossato da teste coronate e da personaggi celebri del mondo dello spettacolo e non solo. La storia e il massiccio utilizzo degli occhiali da sole Ray-Ban, di cui esistono modelli famosissimi, come gli “Aviator”, i “Wayfarer”, i “Predator”, hanno dato vita a veri e propri miti che fanno parte della cultura pop