Antibiotici e cardiovascolari, carenze in Europa non migliorano

In soli due mesi, tra fine novembre 2024 e fine gennaio 2025, sono stati 28 i Paesi europei, Italia compresa, che hanno segnalato gravi mancanze di medicinali disponibili. Lo rivela una ricerca portata avanti dal Pgeu, l'associazione europea dei farmacisti. Le cause? Lo stop della produzione, le strategie sui prezzi e l’elevata domanda

Continua a preoccupare la carenza di alcuni medicinali in Europa. Un dato che non migliora, specialmente per quanto riguarda antibiotici e farmaci cardiovascolari, e che spinge i farmacisti a lanciare un allarme. In alcuni Paesi europei, il problema riguarda oltre mille farmaci: secondo un sondaggio del Pgeu, l'associazione europea dei farmacisti, tra il 20 novembre 2024 e il 24 gennaio 2025 in 28 Paesi, Italia compresa, è stata segnalata carenze di medicinali. Ma quali sono i motivi della mancanza di molti medicinali? Stando ai dati raccolti dal Pgeu, nel 68% dei casi la causa è l’interruzione o la sospensione del processo di produzione di alcuni farmaci. Ma ci sono anche altri motivi: le strategie nazionali di determinazione dei prezzi e di approvvigionamento come le politiche di gara (nel 54% dei casi) e l'aumento inaspettato o troppo elevato della domanda di medicinali (nel 50%).