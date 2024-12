Torsione di punta: cos'è, cause e quando si verifica

Introduzione

Tra le ipotesi sulle cause del malore che ha colpito Edoardo Bove, giovane calciatore della Fiorentina, durante la partita contro l’Inter di domenica scorsa, una delle più accreditate sembra essere la cosiddetta torsione di punta. Si tratta di una forma specifica di tachicardia ventricolare, spesso legata a condizioni cardiache sottostanti, che può degenerare in fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco. Ecco nel dettaglio cos’è la torsione di punta, come si manifesta e come si diagnostica.