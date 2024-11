Introduzione

Sono almeno 12 le specializzazioni mediche che, secondo Anaao giovani, sono in via d'estinzione a causa della carenza di borse assegnate. Uno degli esempi riguarda virologi e microbiologi: nonostante la presenza in tv di queste figure professionali durante il Covid, solo 13 borse di specializzazione su 117 sono state coperte per il 2024. Altre branche stanno soffrendo: urgenza (304 assegnate, 716 no); patologia clinica e biochimica clinica (46 sì, 263 no); farmacologia e tossicologia clinica (20 sì, 99 no); radioterapia (31 sì, 139 no); medicina e cure palliative (37 sì, 133 no).

Per Anaao giovani, i risultati delle assegnazioni del concorso di specializzazione 2024 sono stati un "disastro annunciato". Su 15.256 contratti statali e regionali a bando, solo 11.392 (75%) è stato assegnato, "un numero destinato a diminuire a causa delle centinaia di mancate effettive immatricolazioni". Per questo si chiede "l'istituzione di un tavolo interministeriale con il mondo associativo, sindacale e accademico per rispondere rapidamente" a queste carenze