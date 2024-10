Ricette mediche, dal 2025 saranno solo digitali: cosa cambia

Introduzione

Un nuovo futuro per le ricette mediche che dal 2025 saranno solo in formato digitale, come prevede la Legge di Bilancio. Questo però porterà a inevitabili disagi, soprattutto per la fascia anziana della popolazione, che dovrà scaricare non solo le ricette "rosse" del Servizio Sanitario Nazionale ma anche quelle "bianche" che i cittadini devono pagarsi da soli.

"L'idea di dematerializzare tutte le ricette, come previsto dalla Manovra, è quanto meno prematura e potrebbe bloccare l'attività dei medici e impedire l'accesso dei pazienti a farmaci e prestazioni importanti", ha dichiarato il segretario della Fimmg Silvestro Scotti. Come denuncia l’associazione, infatti, alcuni farmaci potrebbero essere non dematerializzabili, come sonniferi e tranquillanti.