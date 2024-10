Ai neonati da novembre gratis il farmaco anti-bronchiolite

Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al piano di immunizzazione contro il Virus sinciziale (Vrs), frequente causa di bronchiolite nei bambini, per tutti i neonati a partire da novembre, con l'anticorpo monoclonale Nirsevimab. La campagna riguarderà inizialmente tutti i piccoli che nasceranno a partire da novembre, quelli nati "nei 100 giorni precedenti", ovvero da fine luglio, ed i bambini fragili con meno di 24 mesi di età. "Siamo riusciti a stanziare 50 milioni di euro per consentire un accesso equo a tutti i neonati già per questa stagione invernale", spiega Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute. "Un risultato - sottolinea Campitiello - che rispetta l'impegno preso dal ministro Schillaci e che abbiamo ottenuto con il contributo delle Regioni. La collaborazione e la sinergia si rivelano ancora una volta fattori strategici per rafforzare la tutela della salute".

Possibile allargamento della platea

In futuro sarà inoltre valutato un "eventuale allargamento progressivo a tutta la coorte 2024 in base all'andamento del progetto", secondo quando si legge nell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni "Attività per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS)".