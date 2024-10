Grana Padana ritirato per presenza di metalli: i lotti interessati

Consegna al punto vendita per ottenere il rimborso

Il formaggio grattugiato è stato prodotto dalla società agricola cooperativa Latteria Sociale Mantova, il cui stabilimento si trova in Strada Rodone, 13, a Marmirolo (Mantova), per Selex Gruppo Commerciale Spa. In via cautelativa, l'avviso raccomanda di non consumare il prodotto e alle consumatrici e ai consumatori che ne sono in possesso di riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso.