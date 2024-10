Giornata Mondiale della sindrome PANDAS e PANS, la malattia ignorata

Molti di noi non hanno mai sentito parlare di PANS e PANDAS, ed è anche questo il motivo per cui la giornata del 9 ottobre è dedicata a queste due sindromi neuropsichiatriche rare: per farle conoscere e aumentare la sensibilità e l’impegno nel combatterle. “Rare” è la definizione che si dà più frequentemente, ma non è del tutto corretta: andrebbe detto piuttosto che vengono diagnosticate raramente; ma una malattia non scompare perché ignorata e riconoscerla è un atto di giustizia, ce lo spiegano i genitori dei bambini che ne sono affetti e che hanno costituito un’Associazione per tutelare i diritti dei piccoli pazienti.

PANS e PANDAS rappresentano condizioni che compromettono le normali funzioni neurologiche del cervello, provocando l’insorgenza di disturbi psichiatrici in soggetti in età pediatrica. PANS sta quindi per “Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome” e può essere descritta come una serie di disturbi immunitari e dermatologici collegati ad una sintomatologia psichiatrica con inizio acuto, mentre PANDAS significa “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections” ed è innescata dall’agente Streptococco Beta-Emolitico di gruppo A (acronimo “SBEA" o "SBEGA”).

“Più che rara, direi che è raramente diagnosticata” ci spiega Lalli Fabridi Presidente dell’Associazione Genitori Pans Pandas Bge Odv “in Italia non abbiamo un database dei casi, ma se facciamo riferimento ai dati americani si rileva 1 caso su 200, anche se è una stima prudente”.