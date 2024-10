Dengue, maxi focolaio a Fano nelle Marche: cosa sappiamo

Introduzione

Maxi focolaio di dengue a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. Secondo i dati comunicati dalla Regione Marche, sono 102 i casi accertati e 10 quelli probabili che si registrano al momento nell’area. In una nota diffusa oggi, la Regione precisa che nonostante il significativo numero di contagi, “non si sono verificati episodi gravi né decessi correlati”. La curva di incidenza, inoltre, “evidenzia una tendenza in chiaro decremento”, con un picco di casi registrato tra il 14 e il 17 settembre. La Regione rassicura “che la situazione è sotto controllo”, ma gli esperti raccomandano un intervento tempestivo per contenere il focolaio e impedirne l'ulteriore diffusione. Ecco tutti i dettagli sui dati finora disponibili e le misure di sanità pubblica messe in atto per contenere il focolaio e prevenire la diffusione della malattia, trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare.