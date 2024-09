Giornata mondiale del sordo, eventi in programma in Italia

La Giornata mondiale del sordo, che si celebra ogni anno l’ultimo sabato di settembre, chiude l’International Week of the Deaf. Questa ricorrenza è un’occasione per promuovere la cultura, l'orgoglio e le tradizioni delle comunità sorde di tutto il mondo, sensibilizzando l'opinione pubblica e i governi sull'importanza dell'inclusione socio-lavorativa delle persone sorde e del riconoscimento di tutti i diritti ancora negati. In Italia, è l’Ens (l’Ente nazionale sordi) a promuovere numerose iniziative come convegni, seminari e incontri. Quest’anno la settimana di eventi si conclude oggi, con una manifestazione e un corteo a Genova, che farà da sfondo alla celebrazione della Giornata mondiale del sordo 2024.

Corteo a Genova



La giornata di oggi, sabato 28 settembre, sarà ricca di appuntamenti e inizierà alle ore 9 con una serie di attività dedicate all’inclusione e alla condivisione delle esperienze e dei sogni della comunità sorda. A Genova, si potrà prendere parte alla visita guidata “Genova com’era”, un viaggio nei luoghi scomparsi della città, con la guida in Lis di Caterina Bagnara e Lorenzo Rocca. Parallelamente, sono previste visite libere all'Acquario di Genova a partire dalle ore 9 e nel centro storico, con la possibilità di esplorare i musei civici. Alle 13, il ritrovo sarà in Via San Benedetto per la partenza del corteo della Giornata mondiale del sordo 2024, che attraverserà le vie della città dalle 14.30 alle 17.30.

La giornata si chiuderà, dalle 18 alle 23, con una serie di interventi, interviste e spettacoli al Porto Antico Calata Falcone-Borsellino.



Le origini della Giornata mondiale del sordo



La prima Giornata mondiale del sordo è stata organizzata il 28 settembre 1958 dall'Ente Nazionale Sordi, per commemorare la fondazione della Federazione Mondiale dei Sordi (World Federation of the Deaf), avvenuta a Roma nel 1951. Da allora, la Giornata viene celebrata in ogni paese in cui esiste almeno un'associazione ufficiale dei sordi riconosciuta dal governo. Questa ricorrenza è nata per dare visibilità alle comunità sorde e promuovere i loro diritti a livello internazionale.



