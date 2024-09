Sia i vaccini per l'influenza che quelli per il Covid si potranno ricevere con diverse modalità, così come deciso dalle Regioni che scelgoni come organizzare le campagne a livello locale. Ci si potrà vaccinare dal proprio medico di famiglia o dal pediatra (per i bambini a cui è raccomandato), nei centri vaccinali e nella rete delle farmacie che aderiscono alla campagna in base agli accordi regionali. Nella maggioer parte dei casi il vaccino si potrà prenotare attraverso i portali regionali che sono stati avviati durante gli anni della pandemia e rimasti attivi. Tra le Regioni in partenza nei prossimi giorni la gran parte prevede contemporaneamente anche la campagna di vaccinazione contro il Covid, con la possibilità - lì dove previsto - di fare la doppia somministrazione nella stessa seduta