Virus West Nile, 51 nuovi casi in Italia in una settimana

Le regioni più colpite

Rispetto al totale di 382 casi, quelli che si sono manifestati in forma neuroinvasiva (cioè con sintomi di meningite o encefalite) sono stati 222 e il numero maggiore, ovvero 131, si è verificato in Emilia-Romagna e 38 in Veneto; quindi 12 in Piemonte, 9 in Lombardia, 5 in Friuli Venezia Giulia, uno Lazio, 2 Abruzzo, 11 Campania, 2 Puglia, 2 Calabria, uno Sardegna. Tra i 16 decessi notificati, 3 si sono verificati in Piemonte, uno in Lombardia, 7 in Veneto, uno in Friuli-Venezia Giulia, 3 in Emilia-Romagna, uno in Calabria.

Il paziente zero

In Emilia Romagna è stato segnalato il primo caso umano autoctono di infezione da West Nile virus della stagione, a giugno nella provincia di Modena. Poi si sono aggiunti due casi importati dagli Stati Uniti, 5 dall'Albania e uno dalla Romania; 45 casi asintomatici sono stati identificati tra i donatori di sangue.