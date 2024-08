Vaiolo delle scimmie, ministero: "Situazione Italia sotto controllo"

“I nostri uffici sono in costante contatto con gli organismi internazionali, per elaborare misure condivise”, ha aggiunto Campitiello, per poi sottolineare: "Il ministero della Salute ha attivato i canali operativi con Aifa e Iss per la pianificazione di strategie di contenimento del rischio nell'eventualità di variazione dello scenario attuale; contestualmente si sta procedendo con il rafforzamento della rete di sorveglianza diagnostica su tutto il territorio nazionale. La scorta nazionale di vaccini al momento è sufficiente a garantire il fabbisogno e stiamo elaborando una nuova circolare informativa alle Regioni con indicazioni alla popolazione e agli operatori impegnati nei siti di frontiera". "Inoltre è in corso la valutazione dell'istituzione di un tavolo interministeriale di concerto con il ministero degli Esteri, dell'Economia e delle finanze, degli Interni e dei Trasporti per concordare piani operativi di contrasto alla diffusione del patogeno con un approccio strategico organizzato”, ha concluso Campitiello. ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

Ecdc: “Molto probabili casi Mpox importati in Ue, ma rischio basso”



Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) è “molto probabile che si verifichino più casi importati” di Mpox. In una valutazione del rischio di Mpox per l'Ue e See, l’Ecdc raccomanda ai Paesi europei di rafforzare la preparazione contro l'epidemia causata dal virus del vaiolo delle scimmie. Al momento, come sottolineato nella valutazione, “il rischio complessivo per la popolazione generale Ue e See è valutato come basso. La probabilità di infezione per i contatti stretti di casi importati è elevata, ma si prevede che la gravità della malattia sia bassa, moderata per gli individui immunocompromessi”.

Antinori (Spallanzani): “In Italia nessuna emergenza da Mpox”



Anche il direttore del Dipartimento Clinico dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, Andrea Antinori, ha rassicurato sulla situazione in Italia riguardo al vaiolo delle scimmie. “Nella Penisola non c’è al momento alcuna emergenza da Mpox, la situazione è sotto controllo e anche il Ministero della Salute è allertato con tutti gli altri organismi europei”, ha dichiarato all’Adnkronos Salute. “Vanno giustamente rafforzate le misure di sorveglianza. Conosciamo la malattia e come si manifesta ma abbiamo anche un vaccino molto efficace indicato per i soggetti a rischio. Nel 2022-23 in Italia si sono sottoposti alla vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie 14mila persone, di queste 3.500 solo presso l’Istituto Spallanzani”, ha aggiunto, evidenziando che le probabilità di contrarre il virus “sono più alte per chi si reca in Paesi del continente africano, tra cui Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Uganda, Kenya, Ruanda, Repubblica Centro Africana e Repubblica del Congo, tutti interessati dalla variante Clade 1b".

"A maggior rischio sono coloro che hanno contatti stretti, soprattutto sessuali, con potenziali persone infette. Per la popolazione generale italiana non c’è alcun pericolo, la situazione è costantemente monitorata”, ha ribadito. Tuttavia, “questo non esclude a breve una circolazione di Mpox anche nel nostro Paese. Ma ripeto la situazione è sotto controllo: conosciamo la malattia, come si manifesta e abbiamo un vaccino molto efficace. Certo, i numeri della vaccinazione contro Mpox non sono quelli dell’anti-Covid ma perché è diretta a persone a rischio di contrarre il virus tramite rapporti sessuali, una vaccinazione che è sempre aperta. Insomma, la risposta c’è e siamo pronti”, ha concluso.

In Svezia primo caso con variante Clade 1 al di fuori dell’Africa



Ieri, l’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha fatto sapere di aver registrato il primo caso al di fuori dell'Africa della variante più pericolosa del vaiolo delle scimmie. “A una persona è stato diagnosticato a Stoccolma il morbo causato dalla variante Clade 1. È il primo caso causato dal clade I ad essere diagnosticato al di fuori del continente africano”, ha riferito l’agenzia. Tuttavia, il ministro della Salute svedese Jakob Forssmed ha rassicurato i cittadini affermando che "non c'è motivo di allarme”. L’ufficio regionale europeo dell’OMS ha fatto sapere in un comunicato che “la conferma dell'Mpox Clade 1 in Svezia è un chiaro riflesso dell'interconnessione del nostro mondo... è probabile che ci saranno ulteriori casi importati della variante Clade 1 nella regione europea nei prossimi giorni e settimane”.