Introduzione

Uno studio condotto in California ha rilevato che il 22% degli abitanti dello Stato Usa ha sperimentato conseguenze negative sulla propria salute mentale a causa degli eventi climatici estremi.

I soggetti più vulnerabili sono i giovani e le donne, nonché gli appartenenti all'etnia caucasica e le persone con un'istruzione universitaria. Particolarmente colpito anche chi vive in aree rurali. In particolar modo, riportano gli autori dello studio, i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni sono correlati a una probabilità due volte più elevata di sperimentare difficoltà di salute mentale rispetto a chi ha età superiore a 65 anni. Allo stesso modo, come accennato, le donne hanno un rischio maggiore di subire effetti negativi rispetto agli uomini.