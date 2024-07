Inquinamento, polveri sottili danneggiano cervello dei ragazzi

Ennesima conferma dei danni provocati dall’ inquinamento atmosferico sulle capacità cognitive. Uno studio americano condotto dalla Wayne State University di Detroit e dal Cincinnati Children’s Hospital mette in evidenza questa preoccupante relazione. A farne le spese in modo particolare sono i ragazzi più giovani: i ricercatori hanno osservato diecimila bambini di età compresa fra 9 e 12 anni e hanno scoperto che l’esposizione agli inquinanti dell’aria, alle polveri sottili e in particolare al Pm2,5 (particolato con diametro inferiore a 2,5 micron) provoca alterazioni delle connessioni cerebrali, con conseguenti disturbi dell’attenzione e possibili problemi mentali.

L'allarme

In occasione del World Brain Day, che si celebra oggi, a lanciare l’allarme è anche la Società Italiana di Neurologia. Neurologi, psichiatri, epidemiologi ambientali e biostatistici, che hanno preso parte allo studio, pubblicato sulla rivista Brain Connectivity, hanno evidenziato che l’esposizione allo smog in un’età in cui si stanno sviluppando le principali connessioni cerebrali è particolarmente pericolosa. E non è tutto perché oltre al fatto che il Pm2,5 è responsabile anche di problemi respiratori come l’asma, non bisogna dimenticare che gli inquinanti finiscono anche nel cibo e nell’acqua.