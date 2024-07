Introduzione

Secondo l’analisi del neonato Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) dell'Istituto Superiore di Sanità la qualità dell'acqua di rubinetto è elevata in tutto il Paese: tutte le Regioni hanno mostrato percentuali di conformità superiori al 95% con livelli di eccellenza riscontrati in Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. "Dai dati che abbiamo raccolto emerge che l'acqua potabile è sicura e controllata capillarmente nel tempo in tutto il Paese, conforme quasi nel 100% dei casi ai parametri di legge e con una gestione sicura delle non conformità", ha dichiarato il presidente dell'Iss Rocco Bellantone.

Per l’occasione l'Iss ha reso disponibile un video e un sito dedicato con tutte le informazioni utili sull'acqua. Diversi i falsi miti relativi all’acqua di rubinetto smontati: non è vero, infatti, che non si può usare l’acqua di rubinetto per pappe e biberon, che non si conosca la provenienza dell’acqua di casa o che faccia venire i calcoli renali. Inoltre, gli impianti di trattamento non sono necessari per migliorare la qualità dell’acqua, che è già consumabile dall’uomo, ma per modificarne le proprietà organolettiche o per aggiungere l’anidride carbonica