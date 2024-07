Allattamento e ossa, scoperto un ormone nel cervello che le rinforza

Osteoporosi: ne soffrono oltre 200 milioni di persone



Più di 200 milioni di persone nel mondo soffrono di osteoporosi, una malattia che indebolisce le ossa, rendendole fragili e più soggette a fratture. Le donne ne sono particolarmente a rischio dopo la menopausa, a causa della diminuzione dei livelli di estrogeni, che normalmente promuovono la formazione delle ossa. Anche durante l'allattamento i livelli di estrogeni sono bassi, eppure l'osteoporosi e le fratture ossee sono molto più rare in questo periodo. Partendo da questa incongruenza, i ricercatori, in precedenza, hanno scoperto che nei topi femmina, bloccando uno specifico recettore ormonale presente in neuroni situati in una piccola area del cervello, è possibile aumentare la massa ossea. Sulla scia di questa scoperta, nel corso del nuovo studio, sono riusciti a identificare l’ormone responsabile di questo cambiamento.

Hanno infatti dimostrato che, in assenza di produzione di Ccn3 in questi specifici neuroni, i topi femmina in allattamento subivano una rapida perdita di massa ossea, e i loro cuccioli iniziavano a perdere peso, confermando così l'importanza dell'ormone nel mantenere la salute ossea durante l'allattamento.