Antibiotici, una tassa per limitarne l'uso

Potrebbe contribuire a contrastare l'emergenza dei superbatteri invulnerabili ai farmaci la tassa sugli antibiotici, proposta da un team di economisti inglesi dell'University of East Anglia (Uea), della Loughborough University e di E.CA Economics. In uno studio pubblicato sull'International Journal of Industrial Organization gli esperti ricordano che la resistenza antimicrobica causa circa 700mila morti all'anno e, se non controllata, entro il 2050 potrebbe mettere in pericolo 10 milioni di vite l'anno con una perdita di produzione economica pari a 100 trilioni di dollari.



Scoraggiare l'impiego dei medicinali antibatterici ad ampio spettro

Per il coautore del lavoro Farasat Bokhari, già membro della School of Economics Uea, oggi alla Loughborough University, l'antibiotico-resistenza è "forse la prossima bomba a orologeria nel sistema sanitario. Nella nostra analisi - precisa - l'onere finanziario della tassa" su questi farmaci "non grava sui pazienti, ma piuttosto sui medici di base che in alcuni casi potrebbero prescrivere antibiotici in modo eccessivo". L'idea è di scoraggiare l'impiego dei medicinali antibatterici ad ampio spettro, quelli più a rischio di alimentare lo sviluppo di superbatteri, promuovendo di conseguenza l'uso di antibiotici a spettro ristretto, mirati al patogeno responsabile dell'infezione previo test per individuarlo.